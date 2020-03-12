Мурманская область. Арктика (16+)12.03.20 15:48
Евгений Никора провёл приём граждан
Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл прием граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия». Были рассмотрены девять обращений граждан, основные вопросы касались ЖКХ и социальной сферы. Подобные встречи позволяют наладить «обратную связь» общества и властей.
– Каждый приём это возможность пообщаться с новыми людьми, узнать вопросы, интересующие мурманчан, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Со всеми проблемами будем разбираться отдельно, будем принимать оптимальные решения.
Приёмы граждан проводятся регулярно, у мурманчан всегда есть возможность напрямую обратиться к депутатам Совета депутатов города Мурманска, а также к руководителям города.
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