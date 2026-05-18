Евгений Никора провёл в Калининграде заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству

В нём приняли участие делегации десяти региональных парламентов-членов ПАСЗР, Мурманскую областную Думу представляли зампредседателя областной Думы, председатель данного комитета ПАСЗР Евгений Никора и депутат Юрий Шадрин.

Парламентарии поддержали создание постоянно действующей рабочей группы (консультативного совета) по вопросам устойчивого развития субъектов Арктической зоны Российской Федерации при постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству.

- Вопросам Арктики уделяется всё более пристальное внимание, это одно из приоритетных направлений для нашей страны, которая заинтересована в сбалансированном социально-экономическом развитии региона в интересах повышения качества жизни на Севере, - отметил Евгений Никора. – О комплексном развитии Арктики говорится на самом высоком уровне. Это касается всех регионов Северо-Запада. Многие вызовы Арктического региона требуют коллективных решений, и для устойчивого развития регионов, относящихся к Арктической зоне, большое значение имеет сотрудничество, взаимодействие, в том числе межрегиональное.

Парламентарии обсудили цели, задачи, состав, порядок работы новой структуры и закрепили это в проекте положения.

Заслушав доклад ответственного секретаря – руководителя секретариата Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Сергея Поспелова о деятельности организации законодатели ознакомились с текущим состоянием и перспективами международного, прежде всего, межпарламентского сотрудничества, обсудив возможность и степень участия ПАСЗР, региональных парламентов в мероприятиях данного формата сотрудничества.

С опытом международного сотрудничества Калининградской области законодателей познакомил руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям области Александр Калькута.

- Жители Калининградской области столкнулись сейчас с серьёзными вызовами – это вопросы обеспечения безопасности с учётом международных ограничений, эффективной работы транспортных артерий, как морских, так и воздушных, отметил Евгений Никора. - Убеждён, вся Россия должна помогать региону в решении этих проблем, делать так, чтобы калининградцы не чувствовали себя оторванными.

Представители Республики Коми поделились опытом и перспективами сотрудничества региона с Ассоциацией финно-угорских народов России в части уникального опыта сохранения и развития языка коренного этноса.

