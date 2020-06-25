Евгений Никора проверил безопасность процесса голосования для мурманчан и сделал свой выбор

Сегодня во всех регионах страны стартовало общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой голосование проходит с сегодняшнего дня по 1 июля включительно. Участков для голосования в Мурманске открыто 137, работают они с 8 до 20 часов. Дополнительно образовано 11 временных участков в медицинских учреждениях для тех, кто находится на стационарном лечении.

Разработан целый комплекс мер безопасности. При голосовании потоки входящих и выходящих людей разведены. Организаторы обеспечивают всех участников голосования защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, используются дезинфицирующие коврики и санитайзеры.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора одним из первых пришёл на избирательный участок сделать свой выбор.

– Сегодня я выполнил свой гражданский долг! Убедился лично в том, что процесс голосования организован разумно и безопасен для мурманчан. На избирательных участках, голосующих присутствует не больше 8–12 человек в час. Соблюдаются все санитарные меры. Всем гражданам необходимо определиться с будущим нашей страны. Это не рядовое событие, а серьёзная ответственность. Поправки в Конституцию определят жизнь нашей страны на многие годы вперед, – рассказал Евгений Никора.