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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 16:30

Евгений Никора проверил как вакуумные подметально-уборочные машины очищают площадь Пять Углов

В Мурманске ММБУ «Управление дорожного хозяйства» ежедневно проводит комплексную уборку города. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил как вакуумные подметально-уборочные машины очищают центральную площадь Пять Углов и улицу Воровского.

– На уборку улично-дорожной сети города Мурманска выходят восемь вакуумных машин. Дополнительно две единицы техники выделил АО «Мурманский морской торговый порт», – рассказал Евгений Никора. – Подметально-уборочная техника предназначена для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров от пыли, песка, щебня и листьев. Большая часть покрытия площади Пяти Углов состоит из щебня. Это создаёт дополнительные сложности для комплексной уборки. Поэтому проведение первого этапа архитектурного конкурса по реконструкции центральной площади, который сейчас проходит, очень актуален для города. Любой предложенный вариант обновления площади с твёрдым покрытием будет намного удобнее и для отдыха горожан, и для уборки специальной техникой.

За минувшие сутки и выходные дни с улиц города вывезено более 341 кубометра смета.

 

 

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