Евгения Бурнашова из Гаджиево стала победителем конкурса «Лига Лекторов»

1 декабря в Москве прошла торжественная церемония объявления победителей Российского общества «Знание» «Лига Лекторов».

100 лучших лекторов России, прошедшие в полуфинал конкурса, собрались в актовом зале Цифрового делового пространства Москвы для того, чтобы узнать имена 50 лучших. Награды вручал первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Среди победителей - руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России, помощник генерального директора АО «10 СРЗ» Евгения Бурнашова, которая в Финале выступила с лекцией, посвященной жизни на Севере, перед студентами Московского государственного технического университета имени Баумана.

Победители получили возможность пройти обучение в круглогодичном образовательном центре «Машук» в Пятигорске, грант в размере 500 тысяч рублей на обучение, а также авторский тур по России.

Конкурс стартовал в сентябре 2021 года и был нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний. География проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России. Всего на конкурс были поданы 2553 заявки, которые принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.