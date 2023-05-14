Евгения Бурнашова из Мурманской области вошла в состав разработчиков нового федерального конкурса

В Пятигорске в рамках первого съезда гидов и экскурсоводов командой Российского общества «Знание», в число которых вошла жительница Гаджиево, победитель первого сезона всероссийского конкурса «Лига лекторов» Евгения Бурнашова, создан проект «Лига экскурсоводов», направленный на выявление лучших в сфере туризма и популяризации профессии.

12 мая состоялась публичная презентация проекта перед первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко, который высоко оценил новую инициативу и подтвердил, что конкурсу — быть.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в ближайшее время будет создана дирекция проекта, разработано положение, уже в этом году начнется приём заявок.

«Я очень довольна нашей совместной работой, где каждый участник команды привнес в неё свои идеи и предложения. С учётом того, что в Мурманской области уже начало формироваться сообщество аттестованных гидов-экскурсоводов, думаю, что наш регион сможет достойно принять в нём участие и сделать туризм на Кольском полуострове ещё более привлекательным», — поделилась Евгения Бурнашова.

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Фото: https://gov-murman.ru