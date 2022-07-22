Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата, от чего они готовы отказаться, если нет денег и что делают, чтобы увеличить доходБанк России понизил ключевую ставку до 8% годовых
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 12:30

Евгения Бурнашова вышла в полуфинал всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

«ТопБЛОГ» – это образовательный проект платформы «Россия — страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент.

19 июля стало известно, что из более чем 31000 участников в полуфинал вышли 2000 человек со всей России, среди них жительница Гаджиево Евгения Бурнашова. Она ведёт свою страницу в социальной сети «ВК», где рассказывает о жизни на Севере.

Евгения несколько лет назад переехала в Мурманскую область, работая на промышленном предприятии, активно занимается профориентацией школьников к техническим специальностям, является руководителем проектов «Неделя без турникетов» и Олимпиада «Звезда» в регионе. В прошлом году стала победителем всероссийского конкурса Российского общества Знание «Лига лекторов».

Теперь полуфиналистов ждёт возможность участия в известных деловых форумах, которые проходят в разных регионах нашей страны.

Во втором сезоне ключевой акцент проекта сделан на обучение ведению блога в российских социальных сетях: «ВКонтакте», «Telegram», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», «RUTUBE», «Yappy». Помимо этих шести основных треков, участников ждут три направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

Цель проекта – создание и развитие системы социальных лифтов в медиасфере. Экспертами проекта выступают востребованные российские блогеры-миллионники, а также профессионалы в области построения личного бренда, создания и продвижения контента.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Донская кухня». Документальный фильм (12+)16:30«Планета лошадей». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата, от чего они готовы отказаться, если нет денег и что делают, чтобы увеличить доход-PRO Валюту (16+)Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата, от чего они готовы отказаться, если нет денег и что делают, чтобы увеличить доход-PRO Энергетику (18+)В посёлке Нивском будет модернизирована котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика