Евгения Бурнашова вышла в полуфинал всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

«ТопБЛОГ» – это образовательный проект платформы «Россия — страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент.

19 июля стало известно, что из более чем 31000 участников в полуфинал вышли 2000 человек со всей России, среди них жительница Гаджиево Евгения Бурнашова. Она ведёт свою страницу в социальной сети «ВК», где рассказывает о жизни на Севере.

Евгения несколько лет назад переехала в Мурманскую область, работая на промышленном предприятии, активно занимается профориентацией школьников к техническим специальностям, является руководителем проектов «Неделя без турникетов» и Олимпиада «Звезда» в регионе. В прошлом году стала победителем всероссийского конкурса Российского общества Знание «Лига лекторов».

Теперь полуфиналистов ждёт возможность участия в известных деловых форумах, которые проходят в разных регионах нашей страны.

Во втором сезоне ключевой акцент проекта сделан на обучение ведению блога в российских социальных сетях: «ВКонтакте», «Telegram», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», «RUTUBE», «Yappy». Помимо этих шести основных треков, участников ждут три направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

Цель проекта – создание и развитие системы социальных лифтов в медиасфере. Экспертами проекта выступают востребованные российские блогеры-миллионники, а также профессионалы в области построения личного бренда, создания и продвижения контента.