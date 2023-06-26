Евгения Чибис анонсировала новый экологический проект Единого волонтёрского центра на всероссийском форуме-фестивале «Арктика. Лед тронулся»

В новом сезоне проекта «От родника до океана» волонтёры отправятся на побережье Белого моря в село Кашкаранцы с целью облагородить территорию действующего маяка. Об этом рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис во время дискуссии «Арктический диалог», посвящённой влиянию бизнеса и общественных организаций на развитие северных территорий, в рамках второго всероссийского форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся».

Новый добровольческий проект направлен на объединение корпоративных волонтёров Заполярья. «От родника до океана. Маяки» пройдёт с 7 по 10 июля. Участникам проекта предстоит провести экологическую очистку прилегающих территорий и ремонт маяка Кашкаранцевый. Проект направлен на сохранение исторического и культурного наследия Кольского края и экологическое воспитание северян, а также развитие и популяризацию добровольческой деятельности.

«В этом году мы берём ещё одну амбициозную задачу – благоустройство маяка. Ведь это не только навигационное оборудование, но и привлекательное место для туристов, красивое и романтичное. При этом попасть на территорию маяков очень сложно, поэтому для наших волонтёров это своеобразное вознаграждению за активное участие в акциях. Я благодарю Северный флот за поддержку этой инициативы, за неравнодушную позицию командующего Александра Алексеевича Моисеева – за то, что мы можем всё это делать вместе», – отметила Евгения Чибис в ходе дискуссии.

Это уже третий сезон проекта «От родника до океана». Проект включает в себя уборки у водоёмов и родников, а также сопутствующие работы по благоустройству этих локаций. Маяки в качестве объекта для работ волонтёров выбраны впервые.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, планируется, что в экспедиции к Белому морю примут участие не менее 40 эковолонтёров, большинство из которых – работники социально ответственных компаний, активно проявившие себя в добровольческой деятельности.

Лидеры волонтёрских коллективов могут направить заявки на участие в проекте до 30 июня.

Фото: https://gov-murman.ru