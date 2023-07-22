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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.23 16:00

Евгения Чибис анонсировала проведение конференции «Балтийская Звезда» в Калининграде

20 и 21 июля в Москве прошёл первый форум ветеранов СВО Государственного фонда «Защитники Отечества» – «Справедливость. Забота. Уважение». Форум собрал ветеранов специальной военной операции, вернувшихся к мирной жизни. Участники общаются с экспертами по вопросам патриотического воспитания, реализации общественных проектов, социальной реабилитации.

Открыла цикл мероприятий Анна Цивилева, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Во время форума участники узнали, как можно принять участие в реализуемых проектах общественных организаций и инициировать свои проекты. На секции «О благотворительных региональных проектах поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших» руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис рассказала об опыте заполярного проекта «Звезда Севера» и его продолжении в других регионах России.

Так, в апреле этого года в Севастополе по инициативе командования Черноморским флотом состоялась первая образовательная конференция для жен военнослужащих – «Черноморская звезда». Новый этап проекта «Звезда Севера» состоится в Калининграде 30 сентября и соберёт на площадке конференции «Балтийская звезда» жён военнослужащих Балтийского флота. На волонтерских началах спикеры из Москвы, Мурманска и Калининградской области выступят с лекциями и мастер-классами по различным актуальным темам.

«Говоря о поддержке защитников страны, реже вспоминают о женщинах, на плечи которых ложится обязанность заботы о семье. Поддержка жен, матерей и сестёр военнослужащих – направление, которым «Звезда Севера» занимается уже четвёртый год. В прошлом году к нам присоединились супруги участников СВО, и сегодня ситуация складывается таким образом, что нашей аудиторией становятся близкие ветеранов СВО, что найдёт отражение в наших программах. Кроме того, мы готовы делиться нашим опытом, чтобы подобные проекты появлялись в других регионах», – сказала Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области проект «Звезда Севера» с 2020 года собирает на площадках закрытых городов ежегодно более 2000 женщин. В этом году конференция впервые вышла за пределы региона, объединив три флота единой темой – саморазвития женщин, жён военнослужащих.

Также помимо представителей от Мурманской области на секции поделились своим опытом Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья», и Екатерина Богдасарова, президент Благотворительного фонда «Исток».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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