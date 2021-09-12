ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Остаться счастливым в старости и 9-летний «да Винчи из Дорсета»Сейдозеро вошло в топ-10 самых красивых озер России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.21 10:00

Евгения Чибис о запуске проекта «Творческая осень»: нужно вдохнуть жизнь в закрытые военные города

С сентября по ноябрь в закрытых военных городах Мурманской области пройдут мероприятия социального проекта «Творческая осень», ставшего продолжением интерактивной конференции «Звезда Севера» Единого волонтёрского центра. Новый проект направлен на раскрытие творческих способностей женщин, живущих в закрытых административных территориальных образованиях.

11 сентября на территории ЗАТО Александровск в Полярном стартовал первый этап нового проекта Единого волонтёрского центра под названием «Творческая осень». Весь день в городском центре культуры «Север» проходили бесплатные мастер-классы и лекции от преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Североморска, Сафоново, Гаджиево, Полярного и Мурмашей, все они направлены на раскрытие творческих способностей девушек и женщин. Всего было проведено свыше 30 мастер-классов, которые в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса были распределены на весь день, в несколько потоков.

«Как и все проекты Единого волонтёрского центра, «Творческая осень» – это большая добровольческая инициатива. Все наши преподаватели приехали сюда бескорыстно, для участниц все мероприятия бесплатные. А мы в этом проекте выполняем лишь роль коммуникатора – соединяем тех, кто хочет делиться творчеством, с теми, кто хочет научиться новому и получить вдохновение, – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. – Здорово, что местные организаторы намерены продолжать «Творческую осень» у себя, мы только за такие инициативы. В конце концов, наша цель – создать интересную среду и возможности для самореализации женщин в ЗАТО, вдохнуть жизнь в закрытые военные города».

В Полярном участницы проекта смогли попробовать себя в 9 направлениях творчества. В программе – мастер-классы по вокалу, живописи, лепке, актерскому мастерству. Все желающие смогли научиться делать украшения и освоили роспись одежды в модных техниках. На память о проекте в городском центре культуры «Север» останется панно «На севере – добро», сотканное из сотен осенних листьев участницами проекта.

«Творческая осень» очень нужна. Она помогает человеку самореализоваться и раскрыть в себе то, что, возможно, в дальнейшем станет делом всей жизни, а иногда и даже профессией. Я сама попробовала поучаствовать в некоторых мастер-классах, понимаю, как это важно. Это профилактика когнитивных расстройств», – сказала Татьяна Кусайко,  член Совета Федерации от Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет молодежной политики, идея проекта «Творческая осень» возникла во время проведения интерактивной конференции «Звёзды Севера» в Североморске. Тогда, в феврале, самыми востребованными среди участниц мероприятиями стали именно творческие занятия. Так организаторы поняли, что необходимо отдельное событие. Так как «Звезда Севера» обычно проходит зимой и весной, творческий проект решили запустить осенью. В этом году «Творческую осень» проведут в трех военных гарнизонах. Следующий этап пройдет в октябре в Заозерске. Уже объявлен набор мастеров на участие в следующих этапах проекта в октябре и ноябре.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Королевы». Художественный сериал, 1 серия (16+)20:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Чтобы восстановить теплоснабжение в домах мурманчан, главе города пришлось выйти из отпуска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика