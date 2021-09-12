Евгения Чибис о запуске проекта «Творческая осень»: нужно вдохнуть жизнь в закрытые военные города

С сентября по ноябрь в закрытых военных городах Мурманской области пройдут мероприятия социального проекта «Творческая осень», ставшего продолжением интерактивной конференции «Звезда Севера» Единого волонтёрского центра. Новый проект направлен на раскрытие творческих способностей женщин, живущих в закрытых административных территориальных образованиях.

11 сентября на территории ЗАТО Александровск в Полярном стартовал первый этап нового проекта Единого волонтёрского центра под названием «Творческая осень». Весь день в городском центре культуры «Север» проходили бесплатные мастер-классы и лекции от преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Североморска, Сафоново, Гаджиево, Полярного и Мурмашей, все они направлены на раскрытие творческих способностей девушек и женщин. Всего было проведено свыше 30 мастер-классов, которые в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса были распределены на весь день, в несколько потоков.

«Как и все проекты Единого волонтёрского центра, «Творческая осень» – это большая добровольческая инициатива. Все наши преподаватели приехали сюда бескорыстно, для участниц все мероприятия бесплатные. А мы в этом проекте выполняем лишь роль коммуникатора – соединяем тех, кто хочет делиться творчеством, с теми, кто хочет научиться новому и получить вдохновение, – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. – Здорово, что местные организаторы намерены продолжать «Творческую осень» у себя, мы только за такие инициативы. В конце концов, наша цель – создать интересную среду и возможности для самореализации женщин в ЗАТО, вдохнуть жизнь в закрытые военные города».

В Полярном участницы проекта смогли попробовать себя в 9 направлениях творчества. В программе – мастер-классы по вокалу, живописи, лепке, актерскому мастерству. Все желающие смогли научиться делать украшения и освоили роспись одежды в модных техниках. На память о проекте в городском центре культуры «Север» останется панно «На севере – добро», сотканное из сотен осенних листьев участницами проекта.

«Творческая осень» очень нужна. Она помогает человеку самореализоваться и раскрыть в себе то, что, возможно, в дальнейшем станет делом всей жизни, а иногда и даже профессией. Я сама попробовала поучаствовать в некоторых мастер-классах, понимаю, как это важно. Это профилактика когнитивных расстройств», – сказала Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет молодежной политики, идея проекта «Творческая осень» возникла во время проведения интерактивной конференции «Звёзды Севера» в Североморске. Тогда, в феврале, самыми востребованными среди участниц мероприятиями стали именно творческие занятия. Так организаторы поняли, что необходимо отдельное событие. Так как «Звезда Севера» обычно проходит зимой и весной, творческий проект решили запустить осенью. В этом году «Творческую осень» проведут в трех военных гарнизонах. Следующий этап пройдет в октябре в Заозерске. Уже объявлен набор мастеров на участие в следующих этапах проекта в октябре и ноябре.