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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 15:00

Евгения Чибис объявила о запуске нового сезона проекта «От родника до океана»

В ходе пленарной дискуссии «Креативные индустрии и корпоративный бизнес Арктики» в рамках форума «КультАрктика» руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис объявила о старте третьего сезона проекта по благоустройству родников и восстановлению маяков в Заполярье «От родника до океана».

За предыдущие два года волонтёры взяли под шефство 16 родников в разных уголках Мурманской области, в этом году они продолжат ухаживать за ними, а также возьмут новые локации.

«В рамках форума мы провели выездную секцию для лидеров волонтёрских движений 17 социально ответственных компаний и, в том числе, показали один из родников, который удалось обустроить, – на Фадеевом ручье в Мурманске. Мы видим большой интерес к этому проекту и будем продолжать маленькими шагами приводить в порядок любимые места отдыха северян. Я считаю, что это лучший экологический кейс в стране, где можно волонтёрскими корпоративными группами созидать и создавать удобные для людей ресурсы», – уверена Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также в рамках отдельного направления проекта «От родника до океана» этим летом волонтёры начнут работы по обновлению Териберского маяка на берегу Баренцева моря. Впервые проект по облагораживанию маяков Единый волонтёрский центр организовал летом 2023 года, когда 50 добровольцев из разных городов Мурманской области и других регионов России, а также корпоративные волонтёры и участники проекта «Звезда Севера» преобразили действующий маяк с территорией вокруг на юге Кольского полуострова в селе Кашкаранцы. Сегодня проект «От родника до океана. Маяки» входит в ТОП-1000 лучших идей страны Агентства стратегических инициатив.

«В этом году мы берёмся за восстановление маяка в Териберке. Териберский маяк каждый день видят сотни туристов, которые посещают популярное село. Восстановительные работы пройдут в несколько этапов. В этом году силами волонтёров планируется преображение внешнего вида здания», – рассказала Евгения Чибис.

Подробнее о проектах можно узнать в группе Единого волонтёрского центра в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото (Мика ПЕТРОВ): https://gov-murman.ru

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