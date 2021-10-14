Будет приостановлено вещание - ОРТПЦ проводит плановые профилактические работыПолучите новые магнитные ключи - в Мурманске проводится бесплатная модернизация подъездных домофонов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 13:00

Евгения Чибис представила проекты в поддержку женщин в закрытых городах на Евразийском женском форуме

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис представляет Мурманскую область на Третьем Евразийском женском форуме. Форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Это крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности.

Открыла форум председатель Совета Федерации РФ, председатель Оргкомитета форума Валентина Матвиенко. Участников приветствовала заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко. Обращение к делегатам направил губернатор Санкт‑Петербурга, член оргкомитета форума Александр Беглов.

В ходе сессии «PROдвижение женского лидерства» Евгения Чибис рассказала, как проекты в поддержку жительниц закрытых городов стимулируют развитие женского лидерства на примере проекта «Звезда Севера». За два года существования проект прирос «дочками» – проектами, которые реализуют своими силами жительницы закрытых городов уже после прохождения курсов и тренингов «Звёзды Севера».

«Почти каждый пятый житель Мурманской области проживает в закрытых городах. Все это – города военнослужащих, защитников страны, они приспособлены для мужчин. Проект направлен на решение проблем нехватки путей самореализации женщин из закрытых городов Арктики. Это лекции и мастер-классы по лидерству, самореализации, психологии, здоровью, красоте и стилю, воспитанию детей. Это возможность получить новые знания и уверенность для реализации собственных идей, новые знакомства, поддержку собственных инициатив. Благодаря «Звезде Севера» вторую жизнь получили женсоветы в военных городах, играющих одну из ведущих ролей в жизни местных сообществ, участницы проекта, используя полученные знания, запускают свои личные проекты и открывают собственный бизнес в ЗАТО», – отметила Евгения Чибис.

Модератором сессии выступила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина. Мастерская управления «Сенеж» была в числе первых, кто запустил образовательную программу по развитию женского лидерства.

«Сегодня их (мастерских управления) в стране уже несколько, и это очень радостный факт, потому что мы делаем общее дело. Чем больше будет таких хороших программ, тем больший вклад мы внесем в развитие повестки женского лидерства в России. Но нам как тренд-сеттеру нужно все время ставить и решать новые приоритетные задачи, давать женщинам-лидерам по-настоящему востребованные знания, добиваться того, чтобы эти знания воплощались в компетенциях, в проектах развития. Поэтому мы непрерывно совершенствуем программу, приглашаем новых спикеров и кураторов, ищем темы для социального проектирования, а также эффективные механизмы работы всего нашего женского лидерского сообщества», – подчеркнула Мария Афонина.

Как сообщает комитет по молодёжной политике Мурманской области, одна из ключевых тем форума - влияние женщин на развитие Арктики. Цель мероприятия - обобщение опыта и обмен знаниями в области экстраполяции Арктики, развития общества, экономики, а также решение практических задач, стоящих перед государством и бизнесом, и выработка единых подходов к решению современных проблем Арктического региона. В рамках сессии «Диалог женщин о развитии Арктики» Евгения Чибис расскажет о лучших практиках вовлечения молодёжи в добровольческую деятельность.

Ожидается, что в четверг, 14 октября, в пленарном заседании форума примет участие Президент РФ Владимир Путин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:45Мурманская областная Дума. VII созыв: новый состав (6+)16:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область – регион с высоким уровнем долговой устойчивости-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 33 копейки, доллар теряет 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» готовы обеспечить необходимые мощности резидентам территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика