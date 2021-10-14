Евгения Чибис представила проекты в поддержку женщин в закрытых городах на Евразийском женском форуме

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис представляет Мурманскую область на Третьем Евразийском женском форуме. Форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Это крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности.

Открыла форум председатель Совета Федерации РФ, председатель Оргкомитета форума Валентина Матвиенко. Участников приветствовала заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко. Обращение к делегатам направил губернатор Санкт‑Петербурга, член оргкомитета форума Александр Беглов.

В ходе сессии «PROдвижение женского лидерства» Евгения Чибис рассказала, как проекты в поддержку жительниц закрытых городов стимулируют развитие женского лидерства на примере проекта «Звезда Севера». За два года существования проект прирос «дочками» – проектами, которые реализуют своими силами жительницы закрытых городов уже после прохождения курсов и тренингов «Звёзды Севера».

«Почти каждый пятый житель Мурманской области проживает в закрытых городах. Все это – города военнослужащих, защитников страны, они приспособлены для мужчин. Проект направлен на решение проблем нехватки путей самореализации женщин из закрытых городов Арктики. Это лекции и мастер-классы по лидерству, самореализации, психологии, здоровью, красоте и стилю, воспитанию детей. Это возможность получить новые знания и уверенность для реализации собственных идей, новые знакомства, поддержку собственных инициатив. Благодаря «Звезде Севера» вторую жизнь получили женсоветы в военных городах, играющих одну из ведущих ролей в жизни местных сообществ, участницы проекта, используя полученные знания, запускают свои личные проекты и открывают собственный бизнес в ЗАТО», – отметила Евгения Чибис.

Модератором сессии выступила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина. Мастерская управления «Сенеж» была в числе первых, кто запустил образовательную программу по развитию женского лидерства.

«Сегодня их (мастерских управления) в стране уже несколько, и это очень радостный факт, потому что мы делаем общее дело. Чем больше будет таких хороших программ, тем больший вклад мы внесем в развитие повестки женского лидерства в России. Но нам как тренд-сеттеру нужно все время ставить и решать новые приоритетные задачи, давать женщинам-лидерам по-настоящему востребованные знания, добиваться того, чтобы эти знания воплощались в компетенциях, в проектах развития. Поэтому мы непрерывно совершенствуем программу, приглашаем новых спикеров и кураторов, ищем темы для социального проектирования, а также эффективные механизмы работы всего нашего женского лидерского сообщества», – подчеркнула Мария Афонина.

Как сообщает комитет по молодёжной политике Мурманской области, одна из ключевых тем форума - влияние женщин на развитие Арктики. Цель мероприятия - обобщение опыта и обмен знаниями в области экстраполяции Арктики, развития общества, экономики, а также решение практических задач, стоящих перед государством и бизнесом, и выработка единых подходов к решению современных проблем Арктического региона. В рамках сессии «Диалог женщин о развитии Арктики» Евгения Чибис расскажет о лучших практиках вовлечения молодёжи в добровольческую деятельность.

Ожидается, что в четверг, 14 октября, в пленарном заседании форума примет участие Президент РФ Владимир Путин.