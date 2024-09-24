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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 19:30

Евгения Чибис представила результаты реализации проекта «От родника до океана» на IV Евразийском женском форуме

В рамках стратегической сессии «Голубой океан возможностей: водные ресурсы от родника до океана» на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис представила итоги реализации проекта «От родника до океана».

В стратегической сессии приняли участие представители бизнеса и общественных объединений из России и зарубежных стран, а также женщины-лидеры, работающие в вопросах водообеспечения в различных секторах экономики. Участники обсудили вопросы обеспечения доступа людей к чистой воде в целях повышения социального благополучия и улучшения здоровья населения. Несмотря на то, что Россия обладает крупнейшими в мире запасами пресной воды, проблема изменения климата делает воду все более дорогим ресурсом во всем мире. Тем важнее, объединять усилия власти, общественных объединений, бизнеса и людей, ради сохранения водных ресурсов.

Удачным примером объединения граждан, служит проект «От родника до океана». За три года инициатива жителей по уборкам прибрежных территорий выросла в большой проект, ставший визитной карточкой эковолонтёрства в Мурманской области и в Арктике. Проект состоит из нескольких направлений – уборок на побережьях, благоустройства родников и возвращение первозданного облика маякам.

Например, сейчас каждый третий родник в регионе находятся под шефством волонтёров.

«Проект Единого волонтёрского центра «От родника до океана» по благоустройству родников – яркий пример эмпатичного, женского, отношения к решению проблем в обществе, – рассказала Евгения Чибис. – Простая идея – привести в порядок любимые родники северян, – объединила порядка 30 компаний и общественных объединений, а также исследователей Кольского научного центра РАН, которые берут пробы воды на пригодность. По результатам анализа воды рядом с источником устанавливают табличку, на которой содержится информация о качестве воды и её составляющих».

В 2023 году при поддержке Северного флота проект «От родника до океана» получил своё продолжение в серии экспедиций по уборкам и благоустройству маяков – «От родника до океана. Маяки». Это первый добровольческий проект на севере России, направленный на помощь в сохранении маяков.

Волонтёры помогли облагородить уже два маяка в Мурманской области – Кашкаранцевский и Териберский. Во время сессии Евгения Чибис также показала, как происходила реконструкция Териберского маяка, работы на котором закончились неделей ранее. Посмотреть видео можно в группе Единого волонтёрского центра «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-193721042_4390

Модератор сессии – заместитель директора проектного центра по энергопереходу и ESG-принципам, Сколковского института науки и технологий Ирина Гайда отметила важность вовлечения волонтёров в повышение информирования среди населения темы водосбережения, а проект Единого волонтёрского центра от «Родника до океана» как яркий пример такой работы.

«Одна из фундаментальных проблем арктической повестки в целом, и проблемы сохранения водных ресурсов, в частности это то, что природные ресурсы зачастую воспринимаются как нечто бесплатное, и, соответственно, формируется неверное отношение к их потреблению. Роль волонтёрства здесь - показывать верные экомоделиповедения. Когда человек вкладывает собственные силы на уборки побережий и ремонты родников, он начинает «руками понимать» ценность чистой воды. Это один из лучших способов транслировать смысл, как тяжело сохранить природу нетронутой», – отметила Ирина Гайда. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, четвертый Евразийский форум собрал в Санкт-Петербурге с 18 до 21 сентября более 1500 человек из 126 стран мира. Это крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов для обсуждения их роли в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем. Тема встречи в этом году – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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