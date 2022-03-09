Евгения Чибис: «Волонтёрство — возможность отвлечься и заняться добрыми делами»

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис приняла участие в психологическом онлайн-марафоне «Познай себя», в рамках которого выпускники и эксперты программ Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали о собственном опыте выхода из стрессовых ситуаций, воспитания детей и работы с командой в условиях меняющегося мира.

Эксперты дали практические советы по применению инструментов для достижения психологического равновесия человека и осознанного управления развитием жизни, о сохранении психологического климата в семье, поддержке членов семьи в период турбулентности, создания доброжелательной и творческой атмосферы в коллективе и бережном управлении человеческими ресурсами.

Евгения Чибис рассказала о важности диалога с детьми. По ее словам, важно говорить с подростками о проблемах, с которыми столкнулись родители, и вовлекать молодежь в полезную деятельность – это поможет ей справиться со стрессом.

«Для детей до 6 лет мир – это семья. Если для них нет плохих новостей от близких, то они не заметят разные события в мире. А с подростками, которые уже владеют информацией и умеют ее находить, говорить нужно. С ними обязательно нужно садиться и проговаривать ценности и взгляды семьи, формировать традиции, рассказывать о том, что происходит и как реагировать. И сегодня это становится как никогда актуальным», – рассказала Евгения Чибис.

Она также отметила важность вдохновения молодежи на созидательную деятельность, например, на волонтерство: «Волонтерство — возможность отвлечься и заняться добрыми делами. Помощь тому, кому хуже, снимает тревожность. Волонтерство может дать развитие кругозора: это и новые знакомства, и новые навыки, и расширение интересов».

Марафон провело Российское общество «Знание». На данный момент запись марафона во «ВКонтакте» посмотрели порядка 2,5 млн человек.

«Сейчас очень важно каждому человеку быть психически устойчивым, сохранять самоконтроль и спокойствие, быть в ресурсном состоянии. Мы постарались в ходе марафона дать понятные инструменты достижения этого, их любой человек может применять ежедневно. Какой вывод важен: прежде всего, каждому человеку нужно заботиться о своем состоянии. Если он находится в состоянии стресса или тревожности, важно успокоиться и обратить внимание на простые предметы и на то, что его окружает, – природа, дом, близкие люди. Второе: в состоянии тревоги нельзя принимать решения и делать скоропалительные эмоциональные выводы. Это может разрушить отношения с близкими людьми. И, конечно, сейчас особенно важно развивать критическое мышление – проверять и анализировать информацию. На платформе «Россия – страна возможностей» есть курс «Право знать», который поможет вам это сделать», – рассказала ведущая утреннего трека марафона Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, методам снижения тревожности посвящён ещё один эфир, проведённый на платформе «ВКонтакте», под названием «Как справиться тревогой?». Евгения Чибис обсудила с квалифицированным психологом, руководителем Мурманского тренингового центра Мариной Мыжерицкой как помочь близким, которые находятся в состоянии тревоги и как получить бесплатную помощь психолога людям, столкнувшихся с этой проблемой. Запись эфира можно посмотреть на странице Единого волонтёрского центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442184/#&gid=1&pid=3