Евгения Чибис: «За пять лет Единый волонтёрский центр проделал большой путь по созданию сильного сообщества семей военнослужащих»

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершили обучение участницы специального образовательного потока «Женщина – лидер. Флотские города», реализованного совместно с Единым волонтёрским центром. На финальном модуле представительницы всех регионов базирования ВМФ России презентовали созданные на программе социальные проекты и обсудили с руководством флотских регионов перспективы их поддержки при дальнейшей реализации.

В преддверии запуска инициатив напутствие выпускницам дала сенатор РФ, председатель Совета Евразийского женского форума, мастер-программы «Женщина – лидер» Галина Карелова.

«За время обучения вы получили новые знания, открыли для себя новые возможности, приобрели новых друзей и наставников. Теперь вам предстоит воплотить ваши социальные проекты в жизнь. Рассматривайте это как свою новую, важную и достойную миссию. Вас обязательно поддержат, потому что ваши социальные проекты – во благо, они должны сделать жизнь моряков и членов их семей, жизнь во флотских городах и закрытых территориальных образованиях ярче и интереснее», – сказала Галина Карелова.

Участницами образовательного проекта стали 114 женщин из 27 городов базирования всех флотов России (Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский) и Каспийской флотилии. Большинство из них – супруги военнослужащих, участников СВО.

«Жёны военнослужащих – это наша особая категория, их выдержка, терпение, ответственность – образец для каждого. Создание программы «Женщина – лидер. Флотские города» очень своевременно. Развитие сообществ жён военнослужащих и женщин военнослужащих – сегодня это очень важно. Я как заместитель министра обороны России хочу отметить, что мы обязательно будем и дальше содействовать развитию таких проектов. Успехов вам в общественной работе и реализации проектов на пользу нашего Отечества», – отметила в видеообращении к участницам заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Образовательный проект реализовали при поддержке Совета Евразийского женского форума и командования ВМФ России. В Мурманской области на протяжении пяти лет развиваются проекты, направленные на поддержку женщин из флотских городов и развитию женских сообществ. Один из наиболее ярких примеров – конференция «Звезда Севера» Единого волонтёрского центра. В её рамках более 25 тысяч женщин смогли пройти тренинги и лекции по различным направлениям, начиная с 2020 года.

«За пять лет Единый волонтёрский центр проделал большой путь по созданию сильного сообщества семей военнослужащих, которое объединило все флотские города нашей страны. Мы первые начали говорить о нехватке путей самореализации женщин во флотских городах, и я благодарна, что командование Военно-морским флотом поверило в нас, и сегодня это уже целая армия единомышленников, благодаря которой удалось создать уникальную образовательную программу «Женщина – лидер. Флотские города». За эти четыре месяца они получили знания, которые помогут им исполнять свои мечты и делать жизнь своих семей лучше. Горжусь каждой нашей ученицей и буду поддерживать!», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Во время обучения участницы в командах разработали 20 социальных инициатив самых разных направлений, но все они объединены темой поддержки участников СВО и их близких, улучшения качества жизни во флотских городах, развития института семьи. На завершающем модуле созданные проекты презентовали экспертам. В состав экспертного жюри вошли Сенатор РФ Татьяна Сахарова, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ, контр-адмирал Владислав Павлов, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, известный российский детский врач Андрей Продеус, а также представители Фонда президентских грантов, коммерческих, общественных и благотворительных организаций.

Обсуждение проектов продолжилось на открытым диалоге с губернаторами, к которому присоединились глава Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Все эксперты единодушно признали, что женское сообщество вносит неоценимый вклад в развитие территории России.

«Мы с 2019 года уделяем огромное внимание военным гарнизонам, запустили уникальную программу реновации ЗАТО. Однако помимо происходящего обустройства, очень важна общественная инициатива. Именно она позволит не только внешне, но и изнутри изменить облик наших ЗАТО. Не каждый проект сможет взлететь, но надо биться за результат. А мы, как публичная власть, безусловно их поддержим: чтобы проекты «прорастали», как цветы, а у девушек была дополнительная возможность реализовать себя. Ждём вашего возвращения, чтобы обсудить конкретный набор дальнейших действий», – подчеркнул Андрей Чибис.

Специальный поток для женщин флотских городов – уникальный на программе «Женщина – лидер». Целью проекта стало сформировать сообщество женщин-лидеров флотских городов и помочь им развивать в себе компетенции для улучшения жизни во флотских городах через реализацию социальных инициатив. Обучение проходило в смешанной формате – дистанционно состоялись три модуля, посвящённых развитию персонального и командного лидерства, социального проектирования, специальные мастерские, а блок по развитию и работе в сообществах провели в очном формате.

«Впервые на обучение мы пригласили не управленцев, а женщин, у многих из которых нет управленческого опыта. Этот опыт компенсируется амбициями, желанием и потенциалом реализовывать социально значимые проекты, которые будут направлены на улучшение качества жизни во флотских городах. Эти женщины строят семейный быт, заботятся о детях, создают тепло и уют в доме, пока их мужья выполняют свой воинский долг», – рассказала проректор Мастерской управления «Сенеж», координатор программы «Женщина – лидер» Мария Афонина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Женщина – лидер» реализуется с 2020 года совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС РФ. С 2020 года проведено семь потоков программы: две федеральных, две международных, три региональных, а также проект «Профессия/Призвание – Женщина». Более 1000 выпускниц из 31 страны мира, включая Россию, и 78 регионов РФ успешно завершили программу. Выпускницами программы «Женщина – лидер» запущено порядка 170 социальных проектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/