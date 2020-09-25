Активисты ОНФ настаивают на создании вокруг Мурманска «зелёного щита»Карте «МИР» не страшны внешние политические и экономические санкции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.09.20 15:35

Еврейская община Мурманска приглашает северянок приобщиться к древнему таинству в День выпечки хал

Ежегодно Еврейский благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда», участник проекта «Дом дружбы» Министерства внутренней политики Мурманской области, совместно с Еврейской общиной города Мурманска приглашает жительниц Мурманской области приобщиться к древнему таинству в День выпечки хал, который проходит одновременно с другими Еврейскими общинами России и других стран мира.

Приготовление халы - настоящий ритуал. В четверг вечером хозяйки замешивают тесто, чтобы оно успело подняться за ночь, а рано утром разжигают печь, плетут халы и ставят хлеб в духовку. Выпечка хал – непростое искусство, но оно того стоит: ничто так не объединяет семью, как запах хлеба, распространяющийся даже из самой обычной духовки.

Мудрецы говорят, что просьбы и молитвы в момент отделения халы особенно необходимы тем, кто болен, не может найти себе пару, у кого не получается зачать ребенка. Исполнение этой заповеди (мицвы) приносит в дом благополучие и достаток.

Халы бывают самых разнообразных форм и размеров, и каждый вариант что-то значит. Плетенки из полосок символизируют любовь, потому что выглядят как переплетенные руки. Три сплетенных вместе полоски символизируют одновременно правду, свободу и мир, а двенадцать полосок олицетворяют 12 колен народа Израиля. Круглая хала – без начала и конца, которую традиционно выпекают на Рош а-Шану (Еврейский Новый год), означает непрерывность. Кстати, по праздникам сладкие халы, с мёдом и изюмом, тоже готовят не случайно, а в качестве символа радости и счастья. Запах хлеба, который поднимается из печки и наполняет весь дом в пятницу утром, уже многие века является главным предвестником субботы.

День выпечки хал состоится 1 октября в 19.30 по адресу: г.Мурманск, пер. Водопроводный,  3.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:15«Уголок потребителя: О шубах Новоторжской ярмарки». Тематическая программа (0+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области продолжается снижение цен на сезонные овощи-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро – почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика