Еврейская община Мурманска приглашает северянок приобщиться к древнему таинству в День выпечки хал

Ежегодно Еврейский благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда», участник проекта «Дом дружбы» Министерства внутренней политики Мурманской области, совместно с Еврейской общиной города Мурманска приглашает жительниц Мурманской области приобщиться к древнему таинству в День выпечки хал, который проходит одновременно с другими Еврейскими общинами России и других стран мира.

Приготовление халы - настоящий ритуал. В четверг вечером хозяйки замешивают тесто, чтобы оно успело подняться за ночь, а рано утром разжигают печь, плетут халы и ставят хлеб в духовку. Выпечка хал – непростое искусство, но оно того стоит: ничто так не объединяет семью, как запах хлеба, распространяющийся даже из самой обычной духовки.

Мудрецы говорят, что просьбы и молитвы в момент отделения халы особенно необходимы тем, кто болен, не может найти себе пару, у кого не получается зачать ребенка. Исполнение этой заповеди (мицвы) приносит в дом благополучие и достаток.

Халы бывают самых разнообразных форм и размеров, и каждый вариант что-то значит. Плетенки из полосок символизируют любовь, потому что выглядят как переплетенные руки. Три сплетенных вместе полоски символизируют одновременно правду, свободу и мир, а двенадцать полосок олицетворяют 12 колен народа Израиля. Круглая хала – без начала и конца, которую традиционно выпекают на Рош а-Шану (Еврейский Новый год), означает непрерывность. Кстати, по праздникам сладкие халы, с мёдом и изюмом, тоже готовят не случайно, а в качестве символа радости и счастья. Запах хлеба, который поднимается из печки и наполняет весь дом в пятницу утром, уже многие века является главным предвестником субботы.

День выпечки хал состоится 1 октября в 19.30 по адресу: г.Мурманск, пер. Водопроводный, 3.