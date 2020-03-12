Евро и доллар подскочили на 2,6 рубля каждый

Центральный банк России с 13 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,0274 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 255,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,6584 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 263,77 копейки.