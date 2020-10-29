Евро и доллар продолжили рост

Мировые цены на нефть пытаются расти в четверг утром в рамках коррекции после обвала среды, вызванного опасениями за спрос в условиях пандемии и ростом запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% — до 37,46 доллара за баррель.

В среду вечером падение нефтяных котировок достигало 5-6% после статистики по росту запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 23 октября увеличились на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста лишь на 1,2 миллиона баррелей. Помимо запасов, заметно выросла и добыча нефти в стране — на 1,2 миллиона баррелей в день, до 11,1 миллиона баррелей в сутки.

Природные катаклизмы в США поддерживают утренние попытки коррекции на нефтяном рынке. По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), в вечером 28 октября ураган «Сета», приближающийся к американскому штату Луизиана, усилился до второй категории. Это угрожает поставкам, т.к. компании ограничивают добычу нефти и газа в регионе и эвакуируют персонал с платформ.

Вместе с тем вторая волна пандемии ограничивает рост нефтяных котировок. Новые карантинные ограничения препятствуют восстановлению экономики, что может нанести очередной удар по нефтяному спросу. В ряде стран Европы наблюдается рекордный прирост заражений коронавирусом. Франция и Германия объявили о введении новых ограничительных мер.

«Рост волатильности привлекает инвесторов. А близость (стоимости WTI. — Ред.) к уровню поддержки в 37 долларов — один из действующих сегодня факторов», — цитирует агентство «Рейтер» старшего рыночного стратега «CMC Markets и Stockbroking» Майкла МакКарти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 78,7754 рубля. По отношению к последней сделке 28 октября доллар подешевел на 45,46 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта взлетела на 1,22 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 44 копейки и составил 92,5844 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар подорожал. Рост составил 1,32 рубля.