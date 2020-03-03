Евро и доллар пытаются оправиться после вчерашнего падения

Мировые цены на нефть сегодня утром растут примерно на 2% в ожидании мер ОПЕК+ по поддержке сырьевого рынка, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд на ожиданиях мер поддержки центробанков для снижения последствий вспышки коронавируса, а также более глубокого сокращения добычи ОПЕК+.

Ожидается, что ОПЕК+ объявит о своём решении по итогам совещания 5-6 марта в Вене. Участники торгов также оценивают заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия в вопросе сокращения добычи ориентируется на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад.

«Цены на нефть восстановили свои позиции после того, как крупнейшие экономики мира дали понять, что они будут объединяться в борьбе с экономическим воздействием коронавируса, а также на фоне согласия России на более глубокое сокращение добычи», - прокомментировал ситуацию на сырьевом рынке агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании «OANDA» Эдвард Мойа.

По данным СМИ, техкомитет ОПЕК+ по итогам внепланового заседания в феврале рекомендовал сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,3829 рубля. По отношению к последней сделке 2 марта доллар снизился на 6 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 5,55 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 6,13 копейки и составил 73,9587 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, увеличился. Рост составил 54 копейки.