Евро и доллар укрепились на 61 копейку

Центральный Банк России с 18 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,7589 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,65 копейки.

Официальный курс доллара в размере 72,7479 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 60,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,3439 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,24 копейки.