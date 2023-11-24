Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 16:55
Евро и доллар укрепились на 69 копеек каждый
Центральный Банк России с 25 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,8133 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,27 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 96,9187 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 69,14 копейки.
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Последние комментарии
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
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