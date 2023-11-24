Евро и доллар укрепились на 69 копеек каждый

Центральный Банк России с 25 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,8133 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,9187 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 69,14 копейки.