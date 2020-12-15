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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 10:30

Евро и доллар взлетели к официальному курсу

Мировые цены на нефть во вторник снижаются, рынки следят за ситуацией вокруг пандемии коронавируса — продолжением роста числа заражений и новым ужесточением экономических ограничений в связи с этим, что негативно отражается на ожиданиях от спроса, свидетельствуют данные торгов.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, за все время превысило 71 миллион человек. В США, ряде стран Азии и Европы продолжают регистрировать значительный прирост новых случаев, что побуждает власти ужесточать карантинные ограничения.

Днём ранее глава Минздрава Великобритании объявил, что Лондон c полуночи среды будет переведён на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. 14 декабря власти Нидерландов сообщили, что страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель — до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты, а школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.

Инвесторы также продолжают отыгрывать данные декабрьского доклада ОПЕК, опубликованного днём ранее, в котором прогноз мирового спроса на будущий год был понижен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 миллиона баррелей в день.

Несколько сдерживает снижение нефтяных котировок ситуация вокруг вакцины от COVID. Вакцинация уже началась в Великобритании, с понедельника должна начаться в США. Вакцину «Pfizer-BioNTech» также одобрили власти Канады, Сингапура, для экстренного применения — власти Мексики. Европейское агентство по лекарственным средствам, как ожидается, одобрит вакцину от коронавируса компании «Pfizer» до 29 декабря, а вакцину «Moderna» – к середине января.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5709 рубля. По отношению к последней сделке 14 декабря доллар подешевел почти на 30 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 64,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 32,11 копейки и составил 89,3689 рубля. Однако к официальному курсу евро взлетел на 78,42 копейки.

 

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