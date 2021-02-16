Евро снизился на 3 копейки, доллар потерял почти 2 копейки

Центральный банк России с 17 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2895 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9441 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,13 копейки.