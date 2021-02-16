Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 14:25
Евро снизился на 3 копейки, доллар потерял почти 2 копейки
Центральный банк России с 17 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2895 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,97 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 88,9441 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,13 копейки.
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