Евро вырос почти на 69 копеек, доллар прибавил 61 копейку

Центральный Банк России с 19 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8284 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,3591 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 61,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,0305 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 68,66 копейки.