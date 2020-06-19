«ЕвроХим» сможет возить мурманские грузы со скидкой через Усть-Лугу

ОАО «РЖД» расширяет спектр маршрутов, на которых будет предоставляться 25-процентная скидка на отправку железорудного концентрата (ЖРК) и удобрений, ранее следовавших через Мурманск.

Согласно сообщению компании, дисконт будет предоставляться при перевозке ЖРК на экспорт со станции Ковдор, где находится горно-обогатительный комбинат «ЕвроХима», через порт Усть-Луга (станция Лужская, Ленинградская обл.).

Аналогичная скидка вводится на отправку за рубеж апатитового концентрата со станции Титан, где находятся активы «Акрона», на станцию Ивангород-Нарвский (на границе РФ и Эстонии), а также на маршруте Ковдор - Скангали (на границе с Латвией).

Как сообщалось ранее, в начале июня после обрушения моста под Мурманском, отрезавшего железнодорожную сеть с местным портом, РЖД ввели 25-процентные скидки на экспорт ЖРК с Ковдорского ГОКа на станцию Скангали, а также апатитового концентрата «Акрона» и «ФосАгро» (со станций Титан и Апатиты на станции Скангали и Завережье (последняя расположена на границе РФ с Белоруссией).

Специальные тарифы не потребуют закрепления объёмов перевозок гарантийными обязательствами. Это условие сохранено и для понижающих коэффициентов на новых маршрутах. Они будут действовать до восстановления железнодорожного сообщения с портом Мурманск.