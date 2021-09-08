Мировые цены на нефть в среду утром символически растут — главным образом американская марка WTI — после снижения торговым днём ранее, в то время как эксперты оценивают скорость восстановления нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида», свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, по словам аналитиков «Commerzbank», которые приводит газета «Wall Street Journal», рынок, вероятно, сосредоточит внимание на скорости восстановления добычи нефти в США, в Мексиканском заливе, после урагана «Ида». Этот ураган в конце августа обрушился на южный штат Луизиана, пересёк страну, вызвав обильные осадки и подтопления на восточном побережье США, и привёл к перебоям в поставках «чёрного золота».

Через пять дней после урагана более 90% добычи все ещё была остановлено, и «это означает, что на рынке все ещё не хватает около 1,7 миллиона баррелей сырой нефти в день», добавили эксперты «Commerzbank».

Европейская валюта в среду утром укрепляется по отношению к американской, поскольку инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центробанка, которое состоится в четверг. «Евро может вырасти, поскольку Европейский центробанк, вероятно, объявит на заседании по вопросам монетарной политики в четверг, что он снизит темпы выкупа облигаций в четвертом квартале», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «TD Securities».