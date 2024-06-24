Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста

Сложная демографическая ситуация в России напрямую влияет на стратегию и тактику найма персонала. Чтобы справляться с кадровой напряжённостью, компании адаптируются под текущие реалии и меняют подходы к выбору нанимаемых кандидатов, в том числе, к одному из чувствительных требований — возрасту.

Сложная демографическая ситуация в России напрямую влияет на стратегию и тактику найма персонала. Чтобы справляться с кадровой напряжённостью, компании адаптируются под текущие реалии и меняют подходы к выбору нанимаемых кандидатов, в том числе, к одному из чувствительных требований — возрасту.

Так, за последние три года 41% местных работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения. Это выяснилось в ходе опроса, который провели аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

«По данным hh.ru, в апреле в России было открыто на 28% больше вакансий, чем год назад, а количество активных резюме выросло только на 7%. Из-за этого hh.индекс, который показывает соотношение активных резюме на одну вакансию, сейчас составляет 3,3 пункта. В стране сохраняется «рынок соискателя», а среди работодателей усиливается конкуренция за людей. В таких условиях HR-департаменты вынуждены менять модель своей работы и отказываться от стереотипов и неоправданных ограничений, в том числе — по возрасту. Пусть не очень быстро, но всё-таки эйджизм начинает отступать», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Демография изменила подход к найму персонала

На фоне сложной социально-демографической обстановки и обострения ситуации на рынке труда российский бизнес изменил практику найма. Как выяснилось в ходе опроса CRM-системы Talantix, сразу 52% небольших (со штатом до 100 человек) и 44% крупных компаний (со штатом свыше 1000 человек) сегодня чаще, чем три года назад, трудоустраивают кандидатов старшей возрастной группы.

В целом отношение к соискателям 40+ в лучшую сторону изменили 41% российских работодателей. Реже нанимать людей старшего возраста в последние три года стали лишь 7% компаний. Кроме того, почти четверть (23%) опрошенных отметили, что среди трудоустроенных за последний год кандидатов преобладают соискатели в возрасте 41-55 лет (то есть, рождённые с 1969 по 1983 годы). В то же время 39% компаний в своей стратегии подбора пока ещё фокусируются на найме соискателей в самой дефицитной возрастной когорте: 36-40 лет (1984-1988 года рождения).

При этом среди соискателей, которые чаще всего сами откликаются на вакансии, преобладают россияне в возрасте 41-55 лет: сразу 43% компаний назвали эту возрастную когорту кандидатов самой многочисленной.

В то же время, каждая пятая компания (20%) отмечает, что инвестирует в работу с начинающими специалистами и стала чаще нанимать молодёжь. Такую тактику найма выбирает почти каждый третий работодатель с численностью штата от 100 до 500 сотрудников (28%) и каждая четвертая компания с командой более 1 000 сотрудников (23%). Также 17% работодателей заявили, что за последние три года чаще всего принимали на работу молодых специалистов (в возрасте 18-25 лет, то есть, рождённых с 1999 по 2006 годы) (наглядно на диаграммах 1-3).

«Многие работодатели декларируют отказ от стереотипов и заявляют, что смотрят только на профессионализм кандидата, а не на его возраст. Однако на практике даже в таких компаниях может встречаться эйджизм — например, на уровне отдельного заказчика подбора или рекрутера. Именно поэтому важно фиксировать такие случаи, а также анализировать воронку найма в разных плоскостях, включая возраст соискателей. Это позволит оценить, насколько внешний имидж компании-работодателя соответствует реальному найму, и своевременно заметить проблему. Отслеживать ситуацию максимально удобно в специальных CRM-системах для управления процессом подбора», — добавляет Марина Хадина.

Средний возраст сотрудников в каждой пятой компании составляет в среднем 41-55 лет, в 41% компаний сегодня составляет 36-40 лет, в 27% — 31-35 лет. И лишь в 9% компаний трудятся в основном люди 26-30 лет, в 2% — от 18 до 25 лет.

«Сегодня бизнесу необходимо отслеживать не только рыночный уровень оплаты труда и предложения конкурентов, но и социально-демографические тренды, изменяя в соответствии с ними тактику подбора и требования к кандидатам. Важно учитывать реальную численность трудоспособного населения, а не личные убеждения (и тем более предубеждения), связанные с тем или иным возрастом, а также применять различные подходы к привлечению и удержанию сотрудников. Мировой опыт показывает, что мультивозрастные команды — это ценно для бизнеса, потому что более опытные специалисты могут обучать молодых и наоборот, происходит обмен знаниями и практиками. Кроме того, сотрудники с большим профессиональным и жизненным опытом часто более мотивированы на долгосрочное сотрудничество с компанией-работодателем и могут показывать хороший пример начинающим специалистам», — заключает Марина Хадина.

Люди, рождённые в 70–80-е годы XX века, всю свою профессиональную жизнь трудятся при рыночной экономике, они преодолели множество кризисов (от ситуации в 90-х, мирового кризиса в 2008-м до Covid-19 и геополитики) и активно используют современные технологии. Такие работники могут стать настоящей находкой для любого бизнеса, и всё больше компаний начинают понимать это.