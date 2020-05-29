Ежедневно пассажиров и водителей общественного транспорта проверяют на соблюдение «масочного режима»

Сотрудники регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Управления Роспотребнадзора и Управления ГИБДД по Мурманской области провели традиционный контрольный рейд на соблюдение «масочного режима» и правил обработки салонов транспортных средств.

Ежедневно специалистами проверяется до 10 маршрутов городского, пригородного и междугороднего направлений. Основная часть перевозчиков соблюдает все рекомендации по борьбе с коронавирусом. Водители и кондукторы обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками для рук. Обработка транспорта проводится регулярно диспетчером, водителем или кондуктором.

Как показывают проверки, не все пассажиры общественного транспорта пользуются защитными масками и перчатками. При несоблюдении установленных требований проводится разъяснительная беседа с гражданами.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Мурманской области № 348-ПП перевозчик имеет право не допускать в салон общественного транспорта пассажира без СИЗ, отказать в предоставлении услуг по перевозке и обратиться в органы внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола.

Контрольные рейды проводятся ежедневно и будут продолжены. За два месяца комиссией проверено порядка 300 транспортных средств, фотоотчеты размещены на официальных страницах в социальных сетях профильного министерства.