Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 08:40
Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдёт 20 мая во всех регионах страны
На один вечер музеи продлят часы работы, а некоторые культурные институции ради этого события превратятся в музейные площадки.
«Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы. Уверена, что каждый сможет найти для себя интересные мероприятия на вечер», – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Как пишет vk.com/murmanculture, тема акции – «История и истории». Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265280%2Falbum-139605315_00%2Frev
Комментарии
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Последние комментарии
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
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