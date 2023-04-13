Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдёт 20 мая во всех регионах страны

На один вечер музеи продлят часы работы, а некоторые культурные институции ради этого события превратятся в музейные площадки.

«Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы. Уверена, что каждый сможет найти для себя интересные мероприятия на вечер», – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как пишет vk.com/murmanculture, тема акции – «История и истории». Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265280%2Falbum-139605315_00%2Frev