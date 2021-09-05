Ежегодная акция «Зелёный рекорд» прошла в Мурманске девятый раз

В субботу в Мурманске состоялась ежегодная городская акция по высадке деревьев и кустарников «Зелёный рекорд». На 13 общественных пространствах областного центра участники высадили более 1000 новых растений.

Новые адаптированные к северному климату растения появились во всех округах города: мурманчане высадили более 10 сортов деревьев и кустарников, среди которых яблоня, черемуха, рябина, сирень, клен, береза, шиповник, лещина, жимолость и спирея.

Всего за 9 лет, в течение которых проходит акция, жители столицы Заполярья посадили свыше 50 тысяч деревьев и кустарников.