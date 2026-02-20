Ежегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области

В 2026 году ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР», проиндексирована на 4,0 процента. С учётом индексации её размер составил 19497,68 рублей.

Выплата осуществляется один раз в год в полном объёме в срок до 1 апреля текущего года. Это требование установлено федеральным законодательством.

Выплату производит Центр социальной поддержки населения Мурманской области. Получателями средств являются граждане, имеющие соответствующие награды и состоящие на учёте в Центре соцподдержки. Выплата им назначается без необходимости подавать заявление.

В 2025 году правом на получение ежегодной денежной выплаты воспользовались 4,3 тысячи жителей региона.

По иным вопросам, связанным с назначением выплаты, можно обратиться по телефону 8-800-10-000-01.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562634/#&gid=1&pid=1