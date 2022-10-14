Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 14:15
Ежегодно во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца
Он был учреждён в 1996 году и призван обратить внимание населения на полезные свойства продукта. Ведь яйца ‒ самый универсальный источник питания, они популярны в кулинарии всех стран, во многом благодаря тому, что из них можно приготовить много разнообразных блюд.
К этому дню специалисты Мурманскстата подготовили необычный плакат с данными по Мурманской области по стоимости куриных яиц и их потреблении в нашем регионе.
Фото: https://vk.com/im?peers=6324411&sel=63726350&z=photo-188169427_457239880%2Falbum-188169427_00%2Frev
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