Ежегодно во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца

Он был учреждён в 1996 году и призван обратить внимание населения на полезные свойства продукта. Ведь яйца ‒ самый универсальный источник питания, они популярны в кулинарии всех стран, во многом благодаря тому, что из них можно приготовить много разнообразных блюд.

К этому дню специалисты Мурманскстата подготовили необычный плакат с данными по Мурманской области по стоимости куриных яиц и их потреблении в нашем регионе.

Фото: https://vk.com/im?peers=6324411&sel=63726350&z=photo-188169427_457239880%2Falbum-188169427_00%2Frev