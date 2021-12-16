Ежегодной новогодней акции «Подари детям счастье» - 5 лет

В Мурманске с 6 по 27 декабря 2021 года осуществляется сбор новогодних подарков для детей, проходящих длительное лечение в онкологическом, хирургическом, отоларингическом и педиатрическом отделениях «Мурманской областной детской клинической больницы».

Акцию организует Центр развития волонтёрского движения совместно с организационно-массовым отделом МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

В этом году сбор подарков объявлен по всем 11 молодёжным центрам МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Все желающие могут принять участие в акции и принести для детей в возрасте от 5 до 12 лет игрушки в заводской упаковке. Подарки можно принести в любой из молодёжных центров (время работы и адреса центров можно узнать на официальном сайте МАУ МП «Объединение молодёжных центров» по ссылке молодёжь51.рф).

Подарки будут переданы в отделения ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» 28-29 декабря специалистами и волонтёрами Центра развития волонтёрского движения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21646&page=1