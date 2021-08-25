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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.21 13:00

Ежегодную экономию в 30 млн рублей даст перевод североморского микрорайона Кортик на теплоснабжение от угольной котельной

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вице-губернатор Юрий Сердечкин в ходе рабочего визита посетил угольную котельную филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» в микрорайоне Кортик города Североморска. В выездном совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков, генеральный директор ОАО «МЭС» Алла Истомина и депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

Строительство новой блочно-модульной угольной котельной началось в 2019 году, общая сумма финансирования по проекту в рамках утвержденной инвестиционной программы составила более 65 миллионов рублей.

К настоящему моменту завершён весь комплекс строительных работ, возведено здание котельной, завезено и смонтировано основное и вспомогательное оборудование, смонтирована дымовая труба. В настоящее время ведутся работы по монтажу вентиляции внутренних помещений, выполняются работы по благоустройству территории котельной, в том числе установка ограждения по периметру участка, а кроме того, подрядная организация устраняет замечания.

«Пусконаладочные работы на объекте выполнены в полном объёме, – рассказала Алла Истомина. Котельная прошла экспертизу, получила заключение санэпиднадзора, она соответствует предъявляемым экологическим требованиям. Работа котлов автоматизирована, поэтому для обслуживания на объекте необходимо присутствие меньшего количество специалистов. Механизированным способом осуществляется засыпка топлива».

Котельная оборудована тремя котлами и в качестве топлива использует каменный уголь, который значительно дешевле флотского мазута, с помощью которого до сих пор отапливался микрорайон.

«Уход от мазутозависимости – это один из важнейших вопросов для нас, – прокомментировал Юрий Сердечкин. – Новая угольная котельная будет снабжать теплом и горячей водой более 500 жителей улицы Кортик. Она приходит на смену морально и технически устаревшей котельной, которая использовала в качестве топлива дорогой флотский мазут. Благодаря переходу на уголь за отопительный сезон новая котельная даст экономию порядка 30 миллионов рублей в год. Эти средства будем направлять на реновацию теплосетевого хозяйства ЗАТО г.Североморск».

Тепловые сети Североморска крайне изношены, а потому в городе ведётся масштабная ремонтная кампания. В том числе ведутся работы и на улице Кортик, что обеспечивает комплексный подход к решению вопроса надежного безаварийного теплоснабжения населения.

Вице-губернатор и участники выезда осмотрели участок теплотрассы, где ведётся укладка подземных труб в железобетонных каналах. Окончание ремонта на этом участке планируется завершить уже в сентябре.

Юрий Сердечкин подчеркнул, что в планах продолжить ремонтную кампанию во флотской столице и увеличить объёмы ремонтов в следующем году.

 

 

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