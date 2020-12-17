Ежегодные Масловские чтения собрали филологов, издателей и библиотечных специалистов Мурманской области

В регионе состоялась традиционная конференция «XIX Масловские чтения». Мероприятие посвящено памяти писателя, общественного деятеля и почётного гражданина города-героя Мурманска Виталия Маслова.

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке встретились участники секции «Язык, литература и культура Арктической зоны» и круглого стола «От писателя к читателю: проблема продвижения книг». Филологи, преподаватели высшего и дошкольного образования, издатели, библиотечные специалисты и студенты Мурманского арктического государственного университета представили доклады о литературе и изобразительном искусстве Кольского Севера.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках мероприятия присутствующие обсудили вопросы популяризации краеведческих знаний, чтения среди молодёжи и уделили внимание творчеству мурманских авторов.