Ежегодный культурно-социальный фестиваль «Хороводы России. Мурманск» приглашает всех желающих

14 августа с 14.00 на Лодочной станции Семёновского озера в рамках фестиваля северян ждут песни, хороводы, творческие мастер-классы, выставка-ярмарка, фотозона, финальное чаепитие.

Фестиваль является союзным - к акции присоединятся более 100 городов России, которые единовременно при поддержке местных администраций организуют фестиваль «Хороводы России» на площадках местного значения! В прошлом году хороводную эстафету впервые подхватил Мурманск, Кола Мончегорск, Гаджиево, Снежногорск, Верхнетуломский, Полярный.

Подробности о фестивале и о том, как присоединиться к праздничному хороводу - в группе «Хороводы России. Мурманск».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262474%2Falbum-139605315_00%2Frev