Ежемесячная коммунальная выплата для многодетных семей теперь будет предоставляться по-новому

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области подписал постановление, согласно которому квартплата многодетным семьям будет компенсироваться не только за коммунальные услуги, но и за жилое помещение.

Изначально размер выплаты определялся исходя из начисленной платы за водоснабжение, газ, электроснабжение, отопление и твердые коммунальные отходы. Теперь перечень компенсируемых услуг расширился: в него добавились плата за содержание и ремонт жилого помещения, а также взносы на капитальный ремонт.

Многодетным семьям, которые получали ежемесячную коммунальную выплату, автоматически будет произведён перерасчёт и доплата за период с февраля 2024 года.

Напомним, что данная мера поддержки предусмотрена для многодетных семей, имеющих более трех несовершеннолетних детей, до достижения старшим ребенком из трех младших несовершеннолетних 18-летия или 23-летия при очной форме обучения.

Для назначения этой меры социальной поддержки впервые необходимо соблюсти несколько условий: проживать на территории Мурманской области, иметь среднедушевой доход, не превышающий два прожиточных минимума, а также отсутствие судебных актов о непогашенной задолженности по квартплате, образовавшейся за последние три года.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, выплату можно оформить лично или через представителя несколькими способами: через Единый портал государственных или муниципальных услуг, через МФЦ, либо непосредственно в центре социальной поддержки по месту жительства или месту пребывания. Кроме того, заверенные документы и сведения также можно направить в ЦСПН посредством почтовой связи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/