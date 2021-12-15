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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 09:00

Ежемесячная плата граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года в Мурманской области в среднем вырастет на 164 руб./месяц за однокомнатную квартиру

Ежегодно 1 июля в Мурманской области, как и по всей России, происходит изменение тарифов на коммунальные ресурсы и платы граждан за коммунальные услуги. Однако расчёты ведутся заранее, чтобы учесть нюансы всех муниципалитетов, особенности начисления по разным коммунальным ресурсам, а также рассчитать различные льготы и субсидии.

Размер платы рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии – по нормативам потребления (в том числе нормативов накопления ТКО) и тарифу на соответствующий коммунальный ресурс.

Ежемесячная плата граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года в Мурманской области в среднем вырастет на 164 руб./мес. за однокомнатную квартиру, 256 руб./мес. за двухкомнатную квартиру, 354 руб./мес. за трехкомнатную квартиру.

Отметим, что для ряда ресурсоснабжающих организаций в тех муниципалитетах, где тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение уже сформировались на уровне выше средних по региону, размер тарифов увеличен не будет. Речь идёт о таких муниципалитетах, как: г.Оленегорск с подведомственной территорией; г. Полярные Зори с подведомственной; гп.Кандалакша; сп. Зареченск; гп. Зеленоборский; Ковдорский муниципальный округ; гп. Верхнетуломский; гп. Кильдинстрой; гп. Мурмаши; гп. Молочный; сп. Ловозеро; Печенгский муниципальный округ.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, средний тариф на водоснабжение в Мурманской области останется одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги в регионе возложен на Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.

Для удобства граждан на официальном сайте регионального комитета по тарифному регулированию размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу его изменения для Мурманской области.

Кроме того, консультацию по теме тарифов на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам профильного ведомства: (8152) 48-78-15, 48-78-14, а также по электронной почте: utr@gov-murman.ru.

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