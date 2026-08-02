Ежемесячную выплату от правительства Мурманской области получают 209 сотрудников Росгвардии

Губернатор Андрей Чибис принял участие в учебно-методических занятиях коллектива Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области.

«Прежде всего хочу сказать вам слова благодарности. Вы – надёжная опора государства, стоите на страже спокойствия жителей Кольского Заполярья, защищаете общественный порядок, боретесь с преступностью и терроризмом, несмотря на усиление угроз. Особые слова благодарности тем, кто защищает интересы российских граждан в зоне проведения специальной военной операции. Ваше мужество, профессионализм и самоотверженность вызывают искреннее уважение», – подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе живого общения сотрудники Росгвардии поблагодарили Андрея Чибиса за позитивные изменения, которые они видят в Мурманске: отремонтированные дороги и фасады, благоустроенные детские площадки, а также воссозданные культурные учреждения.

В ходе диалога они подняли широкий круг вопросов. Традиционно были затронуты темы социальной и жилищно-коммунальной сферы, благоустройства дворов. Отдельно были подняты вопросы, касающиеся реализации программы «Свой дом в Арктике» и поддержки детского спорта.

Губернатор отметил, что вся информация будет взята на контроль профильными ведомствами.

Также Андрей Чибис напомнил, что правительство Мурманской области в 2026 году продолжило реализацию программ поддержки сотрудников Росгвардии. Ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей получают 209 сотрудников.

Глава региона наградил ряд сотрудников Благодарственными письмами губернатора Мурманской области и Почётным знак губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572030/#&gid=1&pid=15