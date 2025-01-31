Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 30 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области. Потери противника составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожено пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 61 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51960 чел., декабрь 2024 – 48470 чел., ноябрь 2024 – 60805 чел. и т.д). При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учётом «активизации» по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ.

Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега.

Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать ещё на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе».

Фото и видео: https://vk.com/mil