Еженедельные встречи глав административных округов Мурманска с жителями продолжаются

Они проводятся с октября 2023 года по поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина. С 13 по 17 мая состоялись три такие встречи.

В Октябрьском округе жильцы дома №11/18 по ул. Капитана Буркова с заместителем главы администрации города Мурманска Еленой Ширшовой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Еленой Меркушовой обсудили состояние фасада дома и дворовой территории. Проезжая часть нуждается в ремонте, также мурманчане хотели бы видеть у себя во дворе новую детскую площадку. Представитель управляющей организации отметил, что в этом году будет проведен текущий ремонт фасада, также после проведения экспертизы будут составлены документы на включение дома №11/18 в краткосрочный план капитального ремонта.

Елена Ширшова рассказала собравшимся о том, что в этом году их двор вошёл в программу ямочного ремонта придомовых территорий, инициированную губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Важно отметить, что всего в этом году дорожное покрытие будет обновлено в 335 дворах областного центра. Средства на эти работы выделены в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить».

Елена Меркушова и Елена Ширшова также рассказали жителям о конкурсе общественных проектов «Инициативы двора», участие в котором позволит обустроить придомовую территорию так, как этого хотят сами мурманчане. Инициативные группы могли подать заявку до 16 мая, второй этап приема предложений стартует 15 июля и завершится 30 августа.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Андреем Савенковым провели встречу с жителями дома №97/1 по проспекту Кольскому. Северяне обратились к главе округа с просьбой организовать уборку территории вдоль близлежащего детского сада и очистить от мусора крышу магазина.

Возле дома №12 по Североморскому шоссе в районе Росляково с жителями общались глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. Мурманчане обратили внимание на мусор на зеленой зоне. В кратчайшие сроки это замечание было устранено. Жители дома обратились и с другими просьбами. Среди них – убрать мусор, порубочные остатки и скошенную траву на откосе дороги со стороны главного фасада домов №№10 и 12 по Североморскому шоссе; привести в порядок территорию после проведения МУП «Североморскводоканал» земляных работ.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27392&page=1