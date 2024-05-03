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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.24 14:15

Ежесуточные потери противника в зоне СВО в апреле возросли до тысячи военнослужащих – Сергей Шойгу

Сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. Во вступительном слове Сергей Шойгу кратко охарактеризовал ситуацию в зоне специальной военной операции.

Сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

Во вступительном слове Сергей Шойгу кратко охарактеризовал ситуацию в зоне специальной военной операции:

- Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения.

Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать.

С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны.

За последние две недели российские Вооружённые Силы освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи Донецкой Народной Республики.

Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск.

В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих.

Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, двадцать одну тысячу единиц вооружения и военной техники.

Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой.

Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь.

Вооруженные Силы России продолжат освобождать от неонацистов российские территории.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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