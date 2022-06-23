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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 09:00

Фабрика фейков: националисты ВСУ взорвали в Авдеевке ДНР здание общеобразовательной школы и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru:

«в Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирном доме (ул. Парковая, д. 95) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения, а жители насильно удерживаются в своих квартирах. В школах №4 (ул. М. Приймаченко) и №25 (ул. Б. Хмельницкого) националисты разместили огневые позиции и снайперские точки, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась;

в Дачном Одесской области в Доме культуры и гимназии №2 (ул. Мира) националисты оборудовали опорный пункт, а на территории разместили бронетехнику и РСЗО;

в Лисичанске Луганской Народной Республики на территории молокозавода (Артемовское шоссе) националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства.

В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы №6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.

Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада.

Кроме того, в Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом, местное население умышленно не оповещалось. Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению, в отличие от украинских вооруженных формирований».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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