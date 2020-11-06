«Фабрика предпринимательства Старт» - в Заполярье проходит бесплатная образовательная программа для начинающих предпринимателей

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит бесплатную образовательную программу для начинающих предпринимателей «Фабрика предпринимательства Старт». Программа реализуется в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Фабрика предпринимательства Старт» – это курс занятий по изучению основ предпринимательства и пошаговому созданию собственного дела под руководством наставников – опытных предпринимателей. Программа обучения аккредитована Министерством экономического развития Российской Федерации.

Ключевые преимущества программы – предоставление реальной возможности освоения новых компетенций, закрепления их на практике; прямой диалог с ведущими бизнес-лидерами страны и экспертами в различных профессиональных областях; участие в продуктивных мастер-классах и тренингах, ролевых и деловых играх, работа под руководством наставников – действующих предпринимателей страны.

Формат обучения включает теоретические уроки и практические разборы, экскурсии на предприятия, домашние задания и подготовку проекта к инвестициям.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, принять участие в программе могут лица, заинтересованные в открытии и ведении собственного бизнеса, начинающие и молодые предприниматели, самозанятые, фрилансеры. Жители Мурманска смогут посетить занятия очно, а жители области – пройти курс в онлайн-формате.

Подробная информация о федеральном образовательном проекте – в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».