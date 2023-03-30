Фактически мы создали новый рынок сбыта для продукции и услуг малого бизнеса - Александр Исаевич

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской , общая сумма закупок малого объёма по 223-ФЗ (до 500 тысяч рублей) за 2022 год составила 375,3 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2021 года почти вдвое (194 млрд рублей).

«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объёма обусловлен упрощенными требованиями к их участникам и проходит без лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие своё дело и самозанятые. Для удобства мы агрегируем закупки крупнейших и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на Цифровой платформе МСП.РФ. Через платформу заключено более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 млрд рублей. Фактически мы создали новый рынок сбыта для продукции и услуг малого бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наиболее часто сервисом пользуются предприниматели, занятые в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).

В настоящее время компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч Мониторинг соблюдения установленной квоты ведёт Корпорация МСП вместе с регионами.

Напомним, сервис «Витрина закупок малого объёма» был запущен на Цифровой платформе МСП.РФ в апреле 2022 года, которая создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис создавался совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками.