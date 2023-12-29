Фандомат для сбора пластика установлен на железнодорожном вокзале Мурманска

На железнодорожном вокзале Мурманска начал работу первый в городе фандомат с технологией искусственного интеллекта для приёма использованных пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку.

За сданную тару жители и гости заполярной столицы получат экобонусы, которые можно обменять на скидки, например, в крупных торговых сетях, кинотеатрах, книжных, кафе и ресторанах.

Как сообщает администрация города Мурманска, новогодний экоподарок горожане получили благодаря юному экоактивисту: 12-летний мурманчанин Павел, отдыхая летом в другом городе, со своими друзьями сдавал пластиковые бутылки и алюминиевые банки в фандомат компании «Ecoplatform». В родном городе Павел знакомых фандоматов не нашёл и написал письмо в компанию с просьбой установить такой в Мурманске. В канун праздников на городском вокзале начал работу автомат для сбора банок и бутылок на переработку.

Благодаря появлению фандомата мурманчанам станет проще заботиться об экологии и помогать своему городу становиться чище. Всего сеть «Ecoplatform» объединяет более 50 регионов России и более чем 450 фандоматов. За 4 года с её помощью в переработку отправлено более 40 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26438&page=1