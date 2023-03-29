«Фантазии полёт и рук творенье...»: мурманских школьников приглашают принять участие в выставке
Городская выставка декоративно-прикладного искусства «Фантазии полёт и рук творенье...» проводится в дистанционной форме на базе Первомайского дома детского творчества.
Её участниками могут стать обучающиеся 10-17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования заполярной столицы.
Как сообщает администрация города Мурманска, юным мурманчанам предлагается представить свои объёмные изделия, выполненные с использованием различных материалов: предметы декора интерьера, аксессуары, украшения. Творческие работы должны соответствовать теме выставки — «Виват, учитель!».
Заявку на участие необходимо направить до 4 апреля на адрес электронной почты: pervddtdpi@yandex.ru.
Итоги выставки будут подведены 28 апреля.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24675&page=1