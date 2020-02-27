ФАПы есть, а фельдшеров нет

ОНФ в Мурманской области просит дать оценку эффективности вложения бюджетных средств в строительство ФАПов в четырёх населенных пунктах

Мурманские активисты ОНФ попросили главу региона Андрея Чибиса дать поручение оценить целесообразность и эффективность вложения бюджетных средств в строительство, оснащение и введение в эксплуатацию ФАПов в с`лах Чаваньга Терского района и Лувеньга Кандалакшского района, а также населенных пунктах Лесозаводский и Зареченск с момента ввода в эксплуатацию по настоящее время в связи с фактическим отсутствием оказания медицинской помощи населению.

Общественники внимательно изучили тарифное соглашение в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории Мурманской области на 2020 год, которое определяет тарифы и порядок оплаты медицинской помощи в регионе по Территориальной программе ОМС. Одно из приложений к документу содержит информацию об объемах финансового обеспечения ФАПов Заполярья. Согласно указанным суммам, размер финансирования четырёх учреждений первичной медико-санитарной помощи ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (в селах Чаваньга Терского района и Лувеньга Кандалакшского района, а также населенных пунктах Лесозаводский и Зареченск) в 2020 г. составил 365 тысяч 270 рублей на каждое. В то время как в Лейпи со схожей численностью населения на функционирование ФАПа в 2020 г. предусмотрено более 1 млн 781 тысяча рублей.

Причина такой разницы кроется в отсутствии в структурных подразделениях Кандалакшской ЦРБ фельдшеров. Выделенные средства предназначены лишь для содержания самих учреждений (электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и пр.) без учёта расходов на оказание первичной медицинской и паллиативной помощи.

«Поскольку в отсутствие фельдшеров указанные ФАПы не выполняют функцию, для которой они были организованы, и таким образом нарушают права граждан на получение гарантированной доступной и качественной медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, работы или обучения, мы попросили главу региона вмешаться в ситуацию, а также дать поручение оценить целесообразность и эффективность вложения бюджетных средств в содержание четырех ФАПов Кандалакшской ЦРБ в 2020 г. в размере 365 тысяч 270 рублей для каждого, которые по сути не функционируют», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.