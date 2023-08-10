Фармкомплекс с годовым выпуском 1,3 млрд единиц импортозамещающих лекарств построит в Мурманске индийский инвестор в статусе резидента АЗРФ

Компания «САФФАРМ», новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), в четвертом квартале 2027 года запустит в Мурманске масштабный фармацевтический комплекс. Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов, продукция заместит импорт таких лекарств в Россию. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект будет инвестировано более 9,2 млрд рублей, в том числе индийский капитал, работу получат 280 человек.

«Фармацевтический комплекс обеспечит производство лекарственных форм преимущественно гормонального, общего и онкологического назначения. Современное оборудование позволит выпускать лекарственные препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм. Общее количество препаратов составит 1,3 млрд единиц в год, в перспективе возможно расширение объёмов производства. Мы сможем удовлетворить внутренний российский спрос, поставляя лекарства в государственные больницы и выполняя продажи через медицинские магазины, а также, при необходимости, будем способны экспортировать в страны СНГ около 10% продукции от общего объёма производства», - сообщил генеральный директор ООО «САФФАРМ» Кумар Дивеш.

Он добавил, что в ходе реализации проекта будет возведено одноэтажное здание фармацевтического комплекса площадью 14,5 тысячи кв. метров, которое будет оснащено необходимым производственным оборудованием. Предприятие планируется ввести в работу до конца 2027 года. Налоговые льготы, административные преференции режима АЗРФ, а также помощь и поддержка со стороны Минвостокразвития России, КРДВ и региональных властей помогут реализовать значимый как для России, так и для Индии проект в намеченные сроки с максимально эффективным вложением средств.

«Обязывающее соглашение о создании нового фармацевтического завода в Арктике с участием индийского капитала стало развитием ранее достигнутых договоренностей с правительственными и деловыми кругами Республики Индия. Меры государственной поддержки, созданные в Арктической зоне РФ, имеют одинаково выгодные условия для работы как российских, так и иностранных инвесторов, позволяют запускать важные для России производства, создавать рабочие места, повышать качество жизни людей на Севере. Мы продолжаем развивать инвестиционное сотрудничество с Индией, важно наращивать количество реализуемых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, потенциал для этого есть», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Напомним, соглашение о сотрудничестве при строительстве фармацевтического комплекса в ходе Петербургского международного экономического форума 2023 в присутствии главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова подписали КРДВ, компания «САФФАРМ» и правительство Мурманской области.

«Совместно с региональными властями окажем новому резиденту АЗРФ содействие в получении земельного участка, обеспечим применение налоговых льгот и административных преференций для проекта, направленного на укрепление фармацевтической безопасности страны. На Дальнем Востоке индийские инвесторы, используя инструменты государственной поддержки, уже успешно реализовали ряд проектов, важно создавать такие истории успеха и в Арктике, это поможет более активному привлечению иностранного капитала в целом и индийского в частности в дальнейшем», - сказал генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

«За 3 года в Мурманской области уже 204 резидента АЗРФ. Мы остаемся лидерами по их количеству во всей Арктической зоне. 30 млрд рублей - это уже то, что вложили резиденты. А общий заявленный объем инвестиций превысил 160 млрд рублей, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Особенно важно, что льготы режима АЗРФ заинтересовали представителей из дружественных России стран. В частности, компанию «САФФАРМ». Только в июне на ПМЭФ мы подписали соглашение с индийскими инвесторами, чтобы фармацевтическое предприятие зашло на территорию Мурманской области, и уже сегодня они стали резидентом АЗРФ, чтобы реализовать свой проект по строительству целого комплекса для выпуска лекарственных препаратов с объемом инвестиций более чем 9 млрд рублей».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по данным КРДВ, сегодня в российской Арктике с государственной поддержкой реализуется 645 проектов с объемом заявленных инвестиций 817 млрд рублей, создается более 24,3 тысячи рабочих мест. Резиденты АЗРФ фактически вложили в экономику макрорегиона почти 100 млрд рублей и создали рабочие места для 7,4 тысячи местных жителей.

Фото (Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики): https://gov-murman.ru