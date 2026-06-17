В Мурманске стартовал отбор будущих десятиклассников в Губернаторский лицейФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 10:15

ФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Генпрокуратурой с начала 2026 года провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах РФ. В 65 регионах выявлено 801 тарифное решение, принятое с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов, сообщается на сайте службы.

Из-за этого компании, получившие госимущество, не инвестировали в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ. Ведомство предписало устранить нарушения в сфере управления госимуществом в соответствии с законодательством до 1 января 2027 года. В настоящее время региональные органы формируют соответствующие планы-графики, ФАС совместно с Минстроем прорабатывают исключение подобных нарушений в дальнейшем.

Кроме того, в ходе проверки выявлено 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Предписано до 1 октября 2026 года перенаправить средства на инвестиционные программы, предусматривающие модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае средства исключат из тарифов.

Также по итогам проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ ФАС выдала в 2026 году 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей.

«В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом свидетельствуют данные, представленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС)», - написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в «МАХ».

Речь идёт о том, что ресурсоснабжающие организации изначально заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но, как показали результаты проверок, по назначению средства потрачены не были, отметил он.

«Получается, что качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Это не может не вызывать беспокойство», - отмечает Володин.

По его словам, «свыше 10 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы, могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования, что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере».

«В апреле вступили в силу нормы, которыми ФАС наделена дополнительными полномочиями, позволяющими ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. В случае если регионы не исправят нарушения, ФАС сможет вмешаться в ситуацию. Кроме того, за неоднократное невыполнение нерадивыми чиновниками предписаний антимонопольного органа введено административное наказание - безальтернативная дисквалификация на срок до трёх лет", - напомнил председатель Госдумы. По его мнению, «всё это позволит навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:25«Кухни народов. Ресторан высокой кухни в Геленджике». Познавательная программа (16+)16:05«Железная леди». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и фунту в ожидании решения ФРС по ставке-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)ФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять