ФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Генпрокуратурой с начала 2026 года провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах РФ. В 65 регионах выявлено 801 тарифное решение, принятое с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов, сообщается на сайте службы.

Из-за этого компании, получившие госимущество, не инвестировали в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ. Ведомство предписало устранить нарушения в сфере управления госимуществом в соответствии с законодательством до 1 января 2027 года. В настоящее время региональные органы формируют соответствующие планы-графики, ФАС совместно с Минстроем прорабатывают исключение подобных нарушений в дальнейшем.

Кроме того, в ходе проверки выявлено 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Предписано до 1 октября 2026 года перенаправить средства на инвестиционные программы, предусматривающие модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае средства исключат из тарифов.

Также по итогам проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ ФАС выдала в 2026 году 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей.

«В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом свидетельствуют данные, представленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС)», - написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в «МАХ».

Речь идёт о том, что ресурсоснабжающие организации изначально заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но, как показали результаты проверок, по назначению средства потрачены не были, отметил он.

«Получается, что качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Это не может не вызывать беспокойство», - отмечает Володин.

По его словам, «свыше 10 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы, могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования, что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере».

«В апреле вступили в силу нормы, которыми ФАС наделена дополнительными полномочиями, позволяющими ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. В случае если регионы не исправят нарушения, ФАС сможет вмешаться в ситуацию. Кроме того, за неоднократное невыполнение нерадивыми чиновниками предписаний антимонопольного органа введено административное наказание - безальтернативная дисквалификация на срок до трёх лет", - напомнил председатель Госдумы. По его мнению, «всё это позволит навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан».